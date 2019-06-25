Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубляРИА Новости 06:45
Официальный курс евро на среду снизился на 36,5 копейки - до 71,2323 рубля, курс доллара уменьшился на 38,66 копейки, до 62,5229 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам
Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Авто
Установлен новый рекорд скорости среди тракторов
Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.
Обновлено в 07:18
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что 8 – 10 лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Общество
Выпускница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 11:44
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Создано приложение, «стирающее» людей с фотографий
Обновлено в 06:49
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа
Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20 в Осаке.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Политика
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:00
Наука
В Португалии ученые обнаружили новую «породу» из камня и пластика
Камни, покрывающие побережье португальского острова Мадейра, начали обрастать пластиком и превращаться в странную "породу" нового типа — пишет портал Gizmodo.
Обновлено в 07:09
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Обновлено в 05:10
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Жительница Петербурга обвинила водителя такси в изнасиловании
В Санкт-Петербурге девушка обвинила водителя такси в изнасиловании.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В России создали беспилотник-шпион в виде совы
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Приморье отправили в СИЗО 46-летнего «Свидетеля Иеговы»
В приморском Уссурийске 46-летнего местного жителя отправили в СИЗО по делу об организации деятельности религиозного объединения, признанного судом экстремистским (часть 1 статьи 282.2 УК), сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.
Обновлено в 06:25
Экономика
Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода
Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03