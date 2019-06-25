Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубляРИА Новости 06:45

Официальный курс евро на среду снизился на 36,5 копейки - до 71,2323 рубля, курс доллара уменьшился на 38,66 копейки, до 62,5229 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля

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