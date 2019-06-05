ЦБ РФ опубликовал курс валют на 4 июняТелеканал 360° вчера в 12:05

Российский Центробанк объявил официальный курс валют на 4 июня. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Происшествия Во Внуково экстренно сел Boeing 737 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Финансы Плохому заемщику ничего не мешает Банки в начале 2019-го стали охотнее выдавать ссуды «плохим» заемщикам.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.

Политика Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Кино Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина» Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».

Гаджеты В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.

Здоровье Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.

Интернет Google сворачивает работу сервиса планирования поездок Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак уволила всю свою команду Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.

Транспорт Глава Тюмени Руслан Кухарук проверил, как строят и ремонтируют дороги Несмотря на непогоду, 4 июня глава Тюмени Руслан Кухарук проехал по дорожным объектам, где ведутся работы.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Армия и оружие В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35 Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

Общество Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.

Происшествия Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе Отставной полицейский Скотт Петерсон, который охранял школу во Флориде во время инцидента со стрельбой в феврале 2018 года, задержан по обвинению в бездействии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.

Политика Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Происшествия Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).

Здоровье Сахалинский минздрав возьмет на контроль лечение ребенка с редкой сосудистой патологией В Instagram-аккаунте врио губернатора Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология.