Финансы
ЦБ РФ опубликовал курс валют на 4 июняТелеканал 360° вчера в 12:05
Российский Центробанк объявил официальный курс валют на 4 июня. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
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Здоровье
Врио губернатора во время приема граждан ответил на пять обращений
Врио губернатора лично ответил на пять обращений жителей области.
Обновлено в 20:18
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Финансы
Плохому заемщику ничего не мешает
Банки в начале 2019-го стали охотнее выдавать ссуды «плохим» заемщикам.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Общество
Получать топливо из пластиковых отходов научились в США: обзор прессы
Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.
Обновлено в 20:03
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Кино
Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина»
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».
Обновлено в 19:52
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»
Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
Обновлено в 14:58
Интернет
Google сворачивает работу сервиса планирования поездок
Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Глава Тюмени Руслан Кухарук проверил, как строят и ремонтируют дороги
Несмотря на непогоду, 4 июня глава Тюмени Руслан Кухарук проехал по дорожным объектам, где ведутся работы.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35
Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
Обновлено в 19:03
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
Отставной полицейский Скотт Петерсон, который охранял школу во Флориде во время инцидента со стрельбой в феврале 2018 года, задержан по обвинению в бездействии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).
Обновлено в 21:15
Экономика
В Смирныховском районе средняя зарплата за 2018 год в официальном отчете значится как 56,5 тыс. рублей
Среднемесячная зарплата, начисленная в январе-декабре 2018 года, составила 56,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:31
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей
Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.
Обновлено в 08:01
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Здоровье
Эксперты определили самые полезные ягоды
Обновлено в 21:21
Здоровье
Сахалинский минздрав возьмет на контроль лечение ребенка с редкой сосудистой патологией
В Instagram-аккаунте врио губернатора Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 покажут на форуме «Армия-2019»
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 с необитаемым отделением «Драгун» будет представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 04:35
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19