Финансы

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходныеРосбалт 07:20

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 мая (на выходные и понедельник, 20 мая), повышен на 7 копеек до 64,6327 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2464 рубля.
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ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт07:20

ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубля

ТАССвчера в 06:36

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18–20 мая

Экономика сегодня07:14

Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро снизился — на 11 коп

Urbc.Ru05:44

Банк России на 18 мая понизил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 72.2464 руб., курс доллара США повысил более чем на 7 копеек до 64.6327 руб

АК&М06:01

ЦБ РФ установил курс евро с 18 мая в размере 72,2464 руб

Финмаркет06:19

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,25 рубля

РИА Новости05:52
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
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Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой

Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Политика

Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось

Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
Обновлено в 13:08
Авто

Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам

Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

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Общество

Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?

Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Политика

Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что достигнута договорённость о том, чтобы Россия осталась в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 07:22
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
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Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC.
Обновлено в 13:27
Хоккей

Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею

Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США

Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Общество

Назвали «аномальные» регионы, голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе»

Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Политика

Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой

Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Космос

Магнитная буря грозит сходом спутников с орбиты

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук проинформировала о том, что произошедшая магнитная буря могла создать проблемы в спутниковой связи и навигации, а также увеличить уход космических аппаратов с орбиты.
Обновлено 14 мая в 10:39
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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Обновлено в 15:54
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
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