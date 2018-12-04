Экономика
ЦБ РФ определил четыре уровня кредитоспособности застройщиков
ЦБ РФ определил четыре уровня кредитоспособности застройщиковИнтерфакс09:22
Как сообщил ранее во вторник гендиректор Дом.рф Александр Плутник, с 1 июля по 1 декабря текущего года для застройщиков жилья в России уже открыто 100 эскроу-счетов. В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства.
Интерфакс09:22
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ЦБ разработал порядок формирования резервов под выданные застройщикам кредиты
Rambler News Service09:39
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Экономика
ЦБ предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке
В Центробанке РИА Новости сообщили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж не менее чем наполовину на срок до шести месяцев, если заемщик оказался в сложной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:32
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.
Обновлено в 09:53
Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 10:10
Экономика
В Росимуществе объяснили убыточность конфискации имущества
В настоящее время с другими ведомствами прорабатывается вопрос изменений в законодательство в части возложения бремени затрат на уничтожение конфискованного имущества на бывших владельцев (если они будут установлены), заключили в Росимуществе.
Обновлено в 10:12
Экономика
В России может измениться вкус и качество пива
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 10:16
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 09:50
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
Как сообщил журналистам в Барнауле во вторник основатель группы Игорь Бабаев, сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.
Обновлено в 09:41
Экономика
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019 год
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра.
Обновлено в 10:23
Экономика
Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Обновлено в 10:16
Экономика
Долги работодателей по зарплате в России превысили 3,2 млрд рублей
Работодатели задолжали перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% — сотрудники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.
Обновлено в 09:43
Экономика
Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами
Проверка связи Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем.
Обновлено в 08:20
Экономика
В России усилят контроль за расходованием маткапитала
Вводится также мера для усиления контроля за состоянием жилья, приобретаемого с использованием маткапитала.
Обновлено в 09:50
Энергетика
Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть
Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 09:59