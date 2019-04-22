Экономика
ЦБ РФ обнаружил вывод активов из РадиотехбанкаТАСС 11:20
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
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