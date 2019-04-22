Финансы
ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт вчера в 08:07
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.
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Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Обновлено в 04:07
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
СК сообщил о новой волне обысков по «делу Арашуковых»
В Москве и других городах проходит свыше 30 обысков у предполагаемых фигурантов "дела Арашуковых", задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкессии, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Обновлено в 07:47
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР
В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи 23 апреля поднялся выше 2593 пунктов, превысив исторический максимум, свидетельствует данные биржи.
Обновлено в 03:40
Здоровье
В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию
Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Космос
На МКС нашли стафилококк и другие микробы
Известно, что стафилококк и другие микробы могут стать причиной развития кожных заболеваний, а также нанести вред носоглотке и желудочно-кишечному тракту.
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт
Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля
В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
«Она плоха»: сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
На днях Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в честь юбилея. А потом с самыми близкими и друзьями погуляла в ресторане.
Обновлено в 05:28
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15
Политика
Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее сокращать тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО).
Обновлено в 07:31
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Общество
Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10