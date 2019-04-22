Финансы

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт вчера в 08:07

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 71,75 рубля

РИА Новости05:48

Официальные курсы ЦБ России на 20–22.04.19

Коммерсантъ21 апреля в 17:53

ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС05:46

ЦБ РФ установил курс евро с 24 апреля в размере 71,7453 руб

Финмаркет05:39

Банк России на 24 апреля повысил курс евро к рублю более чем на 2 копейки до 71.7453 руб., курс доллара США - менее чем на копейку до 63.7906 руб

АК&М06:22

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ruвчера в 03:21

ЦБ повысил курс доллара и евро

News.ru05:58
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Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Обновлено в 04:07
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия

СК сообщил о новой волне обысков по «делу Арашуковых»

В Москве и других городах проходит свыше 30 обысков у предполагаемых фигурантов "дела Арашуковых", задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкессии, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Обновлено в 07:47
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Авто

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР

В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Намозоливший глаза пародист: Садальский проехался по Галкину

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи 23 апреля поднялся выше 2593 пунктов, превысив исторический максимум, свидетельствует данные биржи.
Обновлено в 03:40
Здоровье

В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию

Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Общество

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Космос

На МКС нашли стафилококк и другие микробы

Известно, что стафилококк и другие микробы могут стать причиной развития кожных заболеваний, а также нанести вред носоглотке и желудочно-кишечному тракту.
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт

Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля

В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

«Она плоха»: сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

На днях Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в честь юбилея. А потом с самыми близкими и друзьями погуляла в ресторане.
Обновлено в 05:28
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика

Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным

Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:15
Политика

Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее сокращать тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО).
Обновлено в 07:31
Общество

Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах

В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Общество

Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года

Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
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