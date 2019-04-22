Финансы

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 08:07

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.
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ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

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Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС07:21

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:11

Курс доллара снизился на 17 копеек

News.ru04:39

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru03:21

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт08:07
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