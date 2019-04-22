Финансы

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 08:07

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.
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ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

Телеканал 360°10:57

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru03:21

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС07:21

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:11

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт08:07

ЦБ РФ установил курс евро с 23 апреля в размере 71,721 руб

Финмаркет07:22

Банк России на 23 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 20 копеек до 71.7210 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 63.7860 руб

АК&М08:06
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
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Итальянец получил травму в воскресном матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:0). Финал Кубка Франции состоится 27 апреля на "Стад де Франс" и начнется в 22.00 по московоскому времени.
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