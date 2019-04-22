ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 08:07

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.

Футбол Верратти пропустит финал Кубка Франции Итальянец получил травму в воскресном матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:0). Финал Кубка Франции состоится 27 апреля на "Стад де Франс" и начнется в 22.00 по московоскому времени.

Политика США обещают награду за сведения о деньгах «Хезболлы» За информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлы", Вашингтон обещает награду в 10 миллионов долларов.

Наука Установлена идеальная доза кофе для занятий спортом Эксперты рассчитали оптимальную дозу кофе для тренировок. Оказалось, это от 3 до 6 мг кофеина на килограмм веса.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Культура Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Происшествия Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествия Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.

Политика Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Политика Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив В понедельник высокопоставленный иранский чиновник Алирез Тангсири заявил, что Исламская Республика закроет Ормузский пролив, если Ирану запретят его использовать.

Политика Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидирующего в президентской гонке на Украине Владимира Зеленского с победой.

Религия У православных наступила Страстная неделя По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.

Хоккей Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо» В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Происшествия В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.

Наука В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.