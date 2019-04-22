Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23

Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреля

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