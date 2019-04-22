Финансы
Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23
Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Тигр и леопард впервые попали в фотоловушку на территории Владивостока
Амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу, попали в фотоловушку недалеко от Владивостока.
Обновлено в 02:21
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Tesla собирается запустить беспилотное такси
Компания Tesla собирается запустить в Америке к 2020 году службу беспилотного такси.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км
Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне
Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Политика
ГПУ вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала заместителя главы администрации президента страны Алексея Филатова, бывшего руководителя администрации Бориса Ложкина и бывшего председателя совета директоров украинского Национального банка Валерию Гонтареву.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
Обновлено в 00:23
Политика
Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Троллейбус насмерть сбил женщину на Ленинском проспекте
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 23 апреля около 8:05 напротив дома № 121 по Ленинскому проспекту 47-летний водитель троллейбуса 29-го маршрута в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода.
Обновлено в 02:08
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады
Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.
Обновлено в 03:39
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Младшему сыну герцога и герцогини Кембриджских Луи Артуру Чарльзу сегодня исполняется год.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Икарди стал приоритетной целью ПСЖ на лето
Обновлено в 02:34
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии
Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах.
Обновлено в 01:28
Футбол
Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой
Обновлено в 04:40