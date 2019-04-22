Финансы
ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 08:07
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.
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Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
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Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
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