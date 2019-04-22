Финансы

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 08:07

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 апреля, понижен на 17,5 копейки до 63,7860 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 20 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,7210 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс доллара снизился на 17 копеек

News.ru04:39

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС07:21

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:11

ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

Телеканал 360°10:57

Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 20 коп

Urbc.Ru07:53

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru03:21

ЦБ РФ установил курс евро с 23 апреля в размере 71,721 руб

Финмаркет07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Авто

Subaru отзывает в России свыше 52 тысяч автомобилей

Обновлено в 11:07
Происшествия

Кокорин и Мамаев в четверг выступят в суде

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

МВД Украины усиливает работу подразделений в Азовском и Черном морях

МВД собирается гарантировать безопасность в акватории Черного и Азовского морей.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:46
Космос

Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено вчера в 00:19
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Общество

Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Общество

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Авто

Группа PSA подала заявку на СПИК

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Цывину похоронили рядом с Галкиным и Глаголевой

Ирина Цывина была похоронена на аллее актеров рядом с могилами актера Владислава Галкина и актрисы Веры Глаголевой.
Обновлено в 10:38
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Участник нападения на псковских десантников сядет на 16 лет

Обновлено в 11:46
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев

Обновлено в 08:05
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Песков прокомментировал положение задержанных украинских моряков

Судьба украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, должна решаться судом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:59
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Три человека пострадали в ходе протестов в Панкисском ущелье

Обновлено вчера в 05:57
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное