Энергетика

ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррельПРАЙМ 11:42

ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
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