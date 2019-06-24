Энергетика
ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррельПРАЙМ 11:42
ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
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Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
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Политика
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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ).
Обновлено в 06:02
Футбол
Бывший защитник «Рубина» Устинов может перейти в «Ростов»
В футбольный клуб «Ростов» может перейти экс-игрок «Рубина».
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Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
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Обновлено вчера в 11:11
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Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
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Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
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Химики из МГУ выяснят, как устроены самые опасные радиоактивные наночастицы
В последние годы физики, химики, биологи и экологи начали обращать внимание не только на позитивные стороны нанотехнологий и наночастиц, но и на потенциальную угрозу, которую они несут для здоровья человека.
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Козак рассказал о разморозке отношений России и Молдавии
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что в отношениях Москвы и Кишинёва накопилось много проблем, но началось потепление.
Обновлено в 10:20