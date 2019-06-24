Финансы

ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррельПРАЙМ 11:42

ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
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Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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В Казахстане прогремел взрыв в воинской части

В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
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