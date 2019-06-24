Финансы
ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррельПРАЙМ 11:42
ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
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Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
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Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
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Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.
Обновлено в 15:27
Политика
В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
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Армия и оружие
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Обновлено в 04:20
Общество
Традиция парламентских слушаний окрепла, формат работает
Традиция, заложенная в Госдуме седьмого созыва по инициативе Вячеслава Володина, а именно проведение больших общественно-парламентских слушаний, очень хорошо себя сегодня зарекомендовала.
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Космос
Обнаружена самая «тяжелая» планетарная туманность
Наблюдая за молодым рассеянным скоплением звезд NGC6067, расположенном на расстоянии примерно 4,6 тысячи световых лет от Земли, астрономы обнаружили «чемпиона-тяжеловеса» среди всех известных сегодня планетарных туманностей, чья звезда-прародитель была массивнее Солнца в 5,5 раза.
Обновлено в 11:00
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Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
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Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Мэр Милана заявил, что до 2026 года стадион «Сан-Сиро» снесен не будет
В понедельник президент футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони заявил, что рядом с "Сан-Сиро", на котором домашние матчи также проводит "Интер", будет построена новая арена.
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами
Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено в 11:31
Происшествия
На КАД сбили перебегавшего дорогу подростка
В понедельник вечером, 24 июня, автомобиль Ford Focus под управлением 24-летнего водителя сбил 14-летнего мальчика на 52 км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:06
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Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
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Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
Обновлено в 05:42
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
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Обновлено в 15:57
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Политика
Вассерман считает, что Китай продолжит борьбу за мировой рынок, несмотря на санкции США
В беседе с корреспондентом Nation News политолог, публицист, интеллектуал, знаток "Своя игра" Анатолий Вассерман подчеркнул, что, скорее всего, правительство США угрозу о введении новых санкций против Китая выполнит.
Обновлено в 12:43
Экономика
В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова
Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
Обновлено в 04:39