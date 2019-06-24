Энергетика
ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррельПРАЙМ 11:42
ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«А вдруг снова кризис»: В Центробанке не исключили, что нефть может упасть до $20 за баррель
Комсомольская правда17:41
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Хоккей
Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»
Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».
Обновлено в 12:38
Политика
ПАСЕ официально пригласила делегацию РФ
ПАСЕ официально пригласила делегацию России принять участие в июльской сессии организации. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Здоровье
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Туристка из Австралии сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение.
Обновлено в 15:01
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39
Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форум
Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Общество
Алёна Едовина и Александр Смирнов — о работе единого окна для бизнеса и инвесторов
От Архангельска поедут в этот раз производители кроваток детских, игрушек деревянных и представители социального предпринимательства — одежда для недоношенных детей.
Обновлено в 06:40
Общество
В Госдуме обсудили качество школьного образования в России
Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Общество
Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб
Обновлено в 18:29