Финансы

ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррельПРАЙМ 11:42

ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
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Ценам на нефть предрекли обвал

Lenta.ru13:06

ЦБ ухудшил параметры рискового сценария развития экономики РФ

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Центробанк допустил падение стоимости нефти до 20 долларов

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20 долларов за бочку нефти: ЦБ РФ дал прогноз рисков на ближайший год

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ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррель

ПРАЙМ11:42

ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррель

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ЦБ: в случае нового кризиса в экономике скачок инфляции будет не столь сильным, как в 2014—2015 годах

Банки.ру11:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
Здоровье

Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске

По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Обновлено в 00:59
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Эксперт: Россия может нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов

Россия еще не реализовала весь потенциал экспорта вооружений, и до 2024-го годовой доход по этой статье может вырасти до 20 миллиардов долларов, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Обновлено в 10:39
Политика

Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Наука

Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей

Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.
Обновлено в 11:00
Общество

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отказался оформлять двухлетнюю дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:35
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Политика

Встреча Патрушева и Болтона завершилась в Иерусалиме

В Иерусалиме закончилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона.
Обновлено в 12:53
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Экономика

Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02
Футбол

Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Здоровье

25 июня новгородцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование в МФЦ

Во вторник, 25 июня, в офисе Многофункционального центра «Мои документы» в Великом Новгороде проведут приём специалисты Центра медицинской профилактики.
Обновлено в 12:02
Политика

Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн

Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Гаджеты

ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика»

В одном из документов приведены рекомендации по использованию российских криптоалгоритмов «Магма» и «Кузнечик», разработанных ФСБ, в последней версии протокола TLS, который широко используется для защиты данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.
Обновлено в 08:15
Авто

Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей

Обновлено в 09:51
Общество

Абызов сделал предложение возлюбленной из СИЗО

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов сделал своей возлюбленной предложение по видеосвязи из СИЗО.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Происшествия

«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»

В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод

Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.
Обновлено в 03:03
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