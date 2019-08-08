Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкцийREGNUM 00:33
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.Известиявчера в 17:02
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Политика
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
На Западе оценили кадры с первым полетом «Охотника»
Западные эксперты оценили видео с первым полетом российского тяжелого беспилотника "Охотник".
Обновлено в 05:47
Политика
Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы
Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.
Обновлено вчера в 08:05
Авто
ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150
Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Умерла вдова «товарища Сухова» из «Белого солнца пустыни»
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Наука
Сибирские учёные вычислили самую «вкусную» группу крови для комаров
Исследования подтверждают теорию о том, что обладатели I группы крови являются самыми "вкусными" для кровососущих: насекомые садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II).
Обновлено в 07:25
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Происшествия
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Технологии
В Instagram произошла масштабная утечка «историй»
Один из бывших сотрудников Hyp3r отметил, что позиция Instagram, позволяющая сторонним компаниям собирать данные пользователей, кажется лицемерной.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
МВД возбудило новое дело против «вора в законе» Ахмеда Сутулого
Против «вора в законе» возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии — по ст. 210.1 УК РФ.
Обновлено в 08:15
Экономика
Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг
Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
События девятого фильма Тарантино, разворачиваются в конце 60-х годов. Это было время заката Золотого века Голливуда.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17
Экономика
В России резко подорожал черный хлеб
В российских магазинах по итогам июля зафиксирован существенный рост цен на хлеб, а в целом за январь—июль текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий подскочила на 7,7% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 02:36
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров.
Обновлено в 06:10