Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкцийREGNUM 00:33
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.Известиявчера в 17:02
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Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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Microsoft прослушивает все переведённые звонки Skype
Один из подрядчиков Microsoft рассказал, что мог узнать полные адрес пользователей, который рассказывал их Cortana, даже несмотря на заявления компании о защите таких данных, включая сокрытие личной информации.
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Около 14 тысяч животных пострадали во время лесных пожаров в Сибири
По мнению руководителя программы по ООПТ Greenpeace Михаила Крейндлина, часть животных с пострадавших территорий могла покинуть привычный ареал обитания.
Обновлено в 03:06
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Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ
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Обновлено в 05:34
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
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Обновлено в 04:35
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов
Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Волочкова похвасталась «счастливым знаком» на отдыхе в Греции
Балерина Анастасия Волочкова выложила в свои Instagram Stories чудо природы — голубей, свивших гнездышко.
Обновлено в 05:35
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по территории Московского Кремля
Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
Обновлено 06 августа в 16:14
Происшествия
Активист Фомин задержан по делу о беспорядках в Москве
Активист Сергей Фомин задержан по делу о массовых беспорядках в Москве. Решается вопрос о его аресте, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Сын Максима Коновалова перенес клиническую смерть и два месяца комы
Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме.
Обновлено в 00:29
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки российского спагетти
Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какое спагетти российского производства самое лучшее.
Обновлено в 04:22
Технологии
В Заполярном филиале «Норникеля» продолжают «оцифровывать» рудники
«Таймырский телеграф» – Вслед за рудником «Октябрьский» «Норникель» запускает современные операционные диспетчерские центры еще на двух рудниках Заполярного филиала: «Комсомольском» и «Таймырском».
Обновлено в 02:38
Общество
Сквер у Театра драмы вернули Екатеринбургу
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, а также, что сквер в дальнейшем можно благоустроить, чтобы там было комфортно отдыхать.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Здоровье
Эксперт ВОЗ: курение электронных сигарет и кальяна приводит к раку
Эксперт напомнил, что курение все еще является основной причиной развития рака легких.
Обновлено в 05:27
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ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
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Не для космонавтов: Роскосмос производит пиво, батареи и санки
Журналисты «Новых известий» изучили структуру работы Роскосмоса и обнаружили предприятия, которые производят пиво, санки для детей и оказывают услуги по очистке сточных вод.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
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Обновлено в 05:04
Общество
В Крыму продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей
Пансионат «Глициния», где находится бывшая государственная дача, продан за 1,2 млрд рублей российскому юридическому лицу.
Обновлено вчера в 18:17