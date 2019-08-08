Экономика

ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкцийREGNUM 00:33

Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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с чего всё началось

Цифровой запаса: найден новый способ защитить банки от санкций

ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.
Известиявчера в 17:02

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Центробанк может создать свой процессинговый центр на случай санкций

Реальное время01:20

СМИ: российские банки нашли способ защиты от санкций

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ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций

REGNUM00:33

Отечественным банкам на случай санкций придумали «запасной аэродром»

URA.Ruвчера в 21:52

В России нашли способ защитить банки от санкций

News.ruвчера в 23:58

Стало известно о новой защите банков от санкций

РЕН ТВвчера в 19:02

Найден способ защитить российские банки от санкций

Известиявчера в 19:34
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В Киргизии возбудили уголовные дела в отношении защитников Атамбаева

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"На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов", - заявил представитель ГКНБ.
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В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

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Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
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ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

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Экономика

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
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Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
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В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов

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Обновлено в 02:28
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Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
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Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме.
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Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какое спагетти российского производства самое лучшее.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, а также, что сквер в дальнейшем можно благоустроить, чтобы там было комфортно отдыхать.
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