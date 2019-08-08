Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкцийREGNUM 00:33
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 06:52
Общество
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Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
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Экономика
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Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Политика
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Обновлено в 03:30
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Экономика
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Общество
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Обновлено в 02:42
Экономика
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Обновлено в 02:00