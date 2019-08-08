ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.

с чего всё началось

Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.

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