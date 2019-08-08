Экономика

ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкцийREGNUM 00:33

Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Цифровой запаса: найден новый способ защитить банки от санкций

ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Центробанк может создать свой процессинговый центр на случай санкций

Реальное время01:20

СМИ: российские банки нашли способ защиты от санкций

Телеканал 360°02:14

ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций

REGNUM00:33

Отечественным банкам на случай санкций придумали «запасной аэродром»

URA.Ruвчера в 21:52

В России нашли способ защитить банки от санкций

News.ruвчера в 23:58

Стало известно о новой защите банков от санкций

РЕН ТВвчера в 19:02

Найден способ защитить российские банки от санкций

Известиявчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

Обновлено в 00:16
Происшествия

В Курганской области сгорели заживо три женщины

В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела трёх женщин: 1942, 1958 и 1964 годов рождения.
Обновлено в 01:57
Политика

Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания, которая была предпринята вечером 7 августа.
Обновлено в 02:21
Футбол

«Барселона» обыграла «Наполи» в США

Обновлено в 00:48
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Прокуратура расследует 15 дел о вырубке леса в Красноярском крае

В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников.
Обновлено в 02:28
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено вчера в 11:55
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Финансы

Курс юаня к доллару опустился до минимума с 2008 года

Курс юаня по отношению к доллару снижается четвертый день подряд. Накануне он опустился до уровня декабря 2018 года.
Обновлено 06 августа в 07:30
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Технологии

«ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры

Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

В Челябинской области трое детей отравились угарным газом

Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 02:25
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
Авто

Ford отзывает внедорожники Ford Explorer и Lincoln Aviator 2020 года

Согласно имеющейся информации, на моделях Explorer и Lincoln Aviator 2020 модельного года могут отсутствовать вкладка на центральной консоли рядом с рычагом переключения передач, которая скрывает ручную разблокировку парковки для автоматической коробки передач.
Обновлено в 01:55
Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

Краснодар — Порту 0:1

Обновлено вчера в 04:38
Хоккей

«Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open

«Авангард» потерпел третье поражение подряд на турнире. В заключительной встрече на Sochi Hockey Open омичи сыграют против СКА 8 августа.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Атамбаев отреагировал на штурм своего дома

Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное