Экономика
ЦБ РФ направил в Госдуму годовой отчет за 2018 годZaim.com 03:19
Банк России направил в Государственную Думу РФ, президенту и правительству годовой отчет о своей деятельности за ушедший год, сообщается на сайте регулятора.
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В 2018 г. Банк России начал выездные проверки 30 субъектов страхового дела
Агентство страховых новостей01:05
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
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Композитор Евгений Крылатов был замечательным человеком, рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей режиссер и продюсер Максим Воронков.
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Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Хоккей
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Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
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Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
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ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
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Обновлено вчера в 13:28
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
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Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02