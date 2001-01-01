Экономика

ЦБ РФ направил в Госдуму годовой отчет за 2018 годZaim.com 03:19

Банк России направил в Государственную Думу РФ, президенту и правительству годовой отчет о своей деятельности за ушедший год, сообщается на сайте регулятора.
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В предыдущие годы план развития финансового рынка исполнен на 94%

Zaim.com04:58

В 2018 г. Банк России начал выездные проверки 30 субъектов страхового дела

Агентство страховых новостей01:05

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФ

Банки.рувчера в 14:37

Банк России направил годовой отчет в Госдуму

ТАССвчера в 14:00

Банк России отчитался о результатах работы перед Госдумой

SM Newsвчера в 12:59
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Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Обновлено в 05:35
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Авто

Классический BMW получит мощный мотор V10

Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Общество

Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото

Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено в 05:05
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

В МЧС заявили, что 8 мая в столице будет гроза и сильный ветер.
Обновлено в 05:08
Политика

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
Общество

Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы

Российский Instagram-блогер и модель Александра Маркина продемонстрировала именное приглашение на парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 07:41
Политика

Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки

Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Кино

Как американцам в 1943-м рассказывали о жителях СССР во время войны

Обновлено в 05:53
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Культура

Смерть Крылатова вызвала слезы у известного режиссера

Композитор Евгений Крылатов был замечательным человеком, рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей режиссер и продюсер Максим Воронков.
Обновлено в 06:37
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Суд отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия

СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено вчера в 06:25
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предлагает разделять длинные праздничные выходные.
Обновлено в 06:15
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
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