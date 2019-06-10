Финансы
ЦБ РФ может понизить ставку на заседании в пятницуFinam.Ru 11:20
По заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор может понизить ставку впервые за год на заседании в эту пятницу. Трейдеры поверили главе ЦБ и начали закладывать понижение ставки в цены. В среду состоится заседание Центробанка Турции по ставкам.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Космос
В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра
Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено в 13:12
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Разин высказал опасения, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что Алибасов «повторит историю» певицы Юлии Началовой, которая погибла 16 марта.
Обновлено в 12:49
Происшествия
РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова
РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
Обновлено в 00:30
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав делегации России
«Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая с.г. С.В.Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения», — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 12:54
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА сумели обыграть «Химки» в третьей игре финальной серии Единой лиги ВТБ и завоевали чемпионский титул.
Обновлено в 14:51
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек
На пакетах с наркотиками, найденными в доме журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены следы ДНК нескольких человек, сообщил 10 июня руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов.
Обновлено в 15:18
Игры
Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Самолет S7 в Москве прервал взлет из-за неисправности
В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что экипаж самолета, который собирался вылететь из Москвы в Казань прервал взлет, так как сработал датчик о возможном выключении автомата тяги.
Обновлено в 14:40
Политика
Посол США в России вернется на родину
Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В ОНК заявили, что журналист Голунов письменно отказался от медпомощи
Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, отказался от специализированной медицинской помощи в письменной форме.
Обновлено в 09:12
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 02:52
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Футбол
Хави допускает, что может в будущем возглавить клуб из РПЛ
Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес допустил вариант, что может в будущем возглавить команду из чемпионата России.
Обновлено в 13:58
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Спорт
Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА
Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12