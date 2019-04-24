Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банкаРБК 01:41
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области. Регулятор установил, что организация проводила сомнительные операции, нарушала законы о борьбе с отмыванием доходов, занижала величину резервов на возможные потери.
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Политика
Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию
На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Ким Чен Ын завершил визит в Россию, но обещал вернуться
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, ему понравился Владивосток, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с северокорейским руководителем.
Обновлено в 02:22
Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью
Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено 24 апреля в 21:36
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Зеленский отказывается делиться властью
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Общество
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку
В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Игры
Модер сделал врагов в Mortal Combat 11 играбельными персонажами
Энтузиасты нашли способ в недавно вышедшем файтинге Mortal Kombat 11 поиграть сразу за четырех ранее недоступных персонажей, в число которых входит и один из боссов по имени Кроника.
Обновлено в 01:03
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
В Нур-Султане назначили нового прокурора
Прокурором Нур-Султана назначен бывший начальник службы по надзору за законностью приговоров генпрокуратуры Казахстана Бауыржан Мырзакеров, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах
Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Подлодка «Белгород» восхитила западных журналистов
Российская атомная подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Политика
Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына
Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант.
Обновлено в 02:08