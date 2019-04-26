Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Центробанк отозвал лицензию у банка с 25-летней историей

URA.Ru01:53

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

РБК01:41

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензию у «Холдинвестбанка»

RT на русском01:24

Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Ведомости01:22

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Rambler News Service01:17

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ПРАЙМ01:18
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Лион» намерен приобрести защитника «МЮ»

«Лион» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Эрика Байи.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде

Дзержинский районный суд отпустил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" Михаила Цакунова под подписку о невыезде.
Обновлено в 07:56
Финансы

Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
Обновлено в 08:02
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Авто

Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли

На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.
Обновлено в 05:43
Футбол

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Спартаком»

Обновлено вчера в 15:30
Здоровье

Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах

Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено в 06:58
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Экономика

ОГК-2 в первом квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 33%

ОГК-2 в первом квартале текущего года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 32,8% - до 6,548 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:45
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Политика

СБУ начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении украинского журналиста Айдера Муждабаева, сообщил в Facebook Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Экономика

Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
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