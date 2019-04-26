Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
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Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
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«Лион» намерен приобрести защитника «МЮ»
«Лион» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Эрика Байи.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
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Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде
Дзержинский районный суд отпустил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" Михаила Цакунова под подписку о невыезде.
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Финансы
Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае
С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
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Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
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В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
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Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
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Авто
Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли
На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.
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Тульский «Арсенал» одержал победу над «Спартаком»
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Здоровье
Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах
Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.
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Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
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Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Экономика
ОГК-2 в первом квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 33%
ОГК-2 в первом квартале текущего года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 32,8% - до 6,548 миллиарда рублей, сообщает компания.
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Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
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В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
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СБУ начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении украинского журналиста Айдера Муждабаева, сообщил в Facebook Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады.
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Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
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Обновлено в 07:17
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Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
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Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
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Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
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