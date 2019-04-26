Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Центробанк отозвал лицензию у банка с 25-летней историей

URA.Ru01:53

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

РБК01:41

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Rambler News Service01:17

ЦБ отозвал лицензию у «Холдинвестбанка»

RT на русском01:24

Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Ведомости01:22

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ПРАЙМ01:18
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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В Google добавили перчатку бесконечности Таноса

Американская корпорация Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", связанную с премьерой комикс-блокбастера "Мстители: Финал" — в "Гугле" появилась Перчатка бесконечности, кликнув на которую можно уничтожить половину результатов поиска.
Обновлено в 07:39
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Энергетика

Росстат: стоимость бензина в России за неделю не изменилась

Цены на бензин в России за неделю по 22 апреля остались на прежнем уровне. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
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Политика

The Bell: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 100 миллиардов рублей в год

Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 08:49
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Политика

Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Политика

Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 07:31
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Наука

Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!

Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник, в данный момент расследование уголовного дела завершено.
Обновлено в 09:40
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Обновлено в 10:12
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