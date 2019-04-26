Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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Американская корпорация Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", связанную с премьерой комикс-блокбастера "Мстители: Финал" — в "Гугле" появилась Перчатка бесконечности, кликнув на которую можно уничтожить половину результатов поиска.
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В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
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Обновлено в 07:31
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В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
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Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего
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