Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Центробанк отозвал лицензию у банка с 25-летней историей

URA.Ru01:53

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Rambler News Service01:17

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензию у «Холдинвестбанка»

RT на русском01:24

Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Ведомости01:22

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

РБК01:41

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ПРАЙМ01:18
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности

Обновлено в 09:49
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Религия

У православных христиан наступает Страстная пятница

Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Toyota скоро представит новый хетчбэк

Обновлено в 11:14
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Политика

США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН

«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 10:42
Хоккей

Новую арену в Омске начнут строить в январе

Обновлено в 10:22
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США

Как отмечает телеканал «360», самолет ВКС РФ пролетел также над базой «Форт Силл» в Оклахоме, над авиабазой «Дайс» в Техасе, базой «Форт-Блисс» в Нью-Мексико, где размещено 32-е командование ПВО и ПРО США.
Обновлено в 09:51
Авто

Новый кроссовер Honda BR-V представлен официально

Японский автомобильный бренд Honda представил на автосалоне в Джакарте новую модификацию кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Политика

На Украине приняли закон об использовании украинского языка

В законе утверждается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 12:41
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