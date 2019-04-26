Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Религия
У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Toyota скоро представит новый хетчбэк
Обновлено в 11:14
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН
«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 10:42
Хоккей
Новую арену в Омске начнут строить в январе
Обновлено в 10:22
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США
Как отмечает телеканал «360», самолет ВКС РФ пролетел также над базой «Форт Силл» в Оклахоме, над авиабазой «Дайс» в Техасе, базой «Форт-Блисс» в Нью-Мексико, где размещено 32-е командование ПВО и ПРО США.
Обновлено в 09:51
Авто
Новый кроссовер Honda BR-V представлен официально
Японский автомобильный бренд Honda представил на автосалоне в Джакарте новую модификацию кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак
Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Политика
На Украине приняли закон об использовании украинского языка
В законе утверждается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 12:41