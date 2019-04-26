Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
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Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
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Православные отмечают Страстную пятницу
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ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
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