Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Центробанк отозвал лицензию у банка с 25-летней историей

URA.Ru01:53

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

РБК01:41

ЦБ отозвал лицензию у «Холдинвестбанка»

RT на русском01:24

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ТАСС01:26

Центробанк отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Ведомости01:22

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Rambler News Service01:17

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ПРАЙМ01:18
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«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
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Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
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Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

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Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
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Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

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Авто

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В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность

Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
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Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
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Первая тренировка в Баку отменена

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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

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Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

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Политика

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Обновлено вчера в 07:54
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
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Политика

Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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