Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»REGNUM 01:58
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика
Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Площадь пожара на территории «Красмаша» возросла до 24 тыс. кв. м
Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске возросла до 24 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Дебошир избил начальницу поезда в Петербурге
Обновлено в 07:53
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 15:43
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Хоккей
Новую арену в Омске начнут строить в январе
Обновлено в 10:22
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:26
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Владимир Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский недавно в неформальной обстановке встречался с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, передает Газета.ру.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Xiaomi «ненавидит» компанию Lenovo за обман пользователей смартфонов
Глава бренда Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вэйбин в Weibo написал: «Мы ненавидим, что некоторые люди используют недостоверную информации для получения необоснованной прибыли».
Обновлено в 10:50
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Путешествия
Названа средняя стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Отмечена высокая интенсивность отслаивания стелс-покрытия F-35
Самолеты F-35 испытывают серьезные проблемы с боеготовностью.
Обновлено в 07:03
Политика
Си Цзиньпин может в июне посетить США для подписания торгового соглашения
Председатель КНР Си Цзиньпин может в июне посетить США для подписания торгового соглашения, если сторонам удастся к этому моменту прийти к консенсусу по торговым разногласиям, сообщает в пятницу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 05:37
Политика
США ввели санкции против главы венесуэльского МИДа
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции
Обновлено в 10:53
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46