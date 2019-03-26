ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублейТАСС вчера в 03:19

Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей

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