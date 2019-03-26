Финансы
ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублейТАСС вчера в 03:19
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:50, Ашберн
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
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Политика
Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера
Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
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Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
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Энергетика
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Происшествия
Абызов не признал вину по делу о мошенничестве
Обновлено в 15:45
Экономика
Совфед рассмотрит закон о пересчете пенсий
Закон о новом порядке расчета размера пенсий гражданам, получающим доплату из бюджетной системы РФ, Совфед рассмотрит на пленарном заседании 27 марта, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:01
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
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Обновлено в 15:43
Экономика
Медведев: экономика России демонстрирует стабильность к внешним шокам
Глава правительства отметил, что экономика Россия вышла на новый, стабильно высокий уровень.
Обновлено в 14:10
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено в 14:58
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Авто
Возрожденный Ford Bronco получит три версии
На дилерской конференции Ford продемонстрировал раннюю версию Bronco - прототип получил три двери.
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Ford летом может прекратить продажу легковых автомобилей в России
Автоконцерн Ford планирует прекратить производство и поставки легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:36
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
Обновлено в 15:17
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Технологии
Сбербанк разрешит клиентам менять ПИН-код карты через приложение
Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова сообщила, что пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» получат возможность менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
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Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
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Суд продлил арест Арашукова до 30 июня
Обновлено в 11:31
Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в мире
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом.
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Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
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Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
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