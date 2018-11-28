Экономика
ЦБ РФ 14 декабря рассмотрит и повышение, и сохранение ключевой ставки
ЦБ РФ 14 декабря рассмотрит и повышение, и сохранение ключевой ставкиИнтерфакс04:43
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И трехлетний прогноз имеет важное значение для того, чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики. Потому что все меры денежно-кредитной политики действуют с определенным лагом.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГазета.Ru 03:21
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 07:56
Экономика
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 07:31
Экономика
АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 07:57
Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 08:10
Энергетика
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель
Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.
Обновлено в 07:17
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 08:00
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 07:32
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в октябре на 12%
За январь-октябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,4%, до 99,18 млн человек.
Обновлено в 07:54
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 07:45
Экономика
Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2019 года самозанятые будут платить налоги.
Обновлено в 07:58
Экономика
Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России
Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.
Обновлено в 07:59
Экономика
Парламент Петербурга утвердил параметры бюджета на 2019 год
Аналогичная показателю 2019 года сумма дефицита закладывалась в бюджет на 2018 год при доходах 538,7 млрд руб. и расходах 591,6 млрд руб. Социальная направленность Ранее сообщалось, что при рассмотрении бюджета поддержку парламентариев получили поправки, разработанные под руководством врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова депутатской фракцией "Единая Россия".
Обновлено в 06:32
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 08:00
Экономика
Орешкин сравнил биткоин с мыльным пузырем
Криптовалюта биткоин сдулась как мыльный пузырь, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 07:57