Экономика
ЦБ РФ 14 декабря обсудит повышение и сохранение уровня ключевой ставки
ЦБ РФ 14 декабря обсудит повышение и сохранение уровня ключевой ставкиТАСС10:20
Банк России в декабре уточнит макропрогноз. Совет директоров регулятора на заседании 14 декабря будет рассматривать варианты повышения и сохранения уровня ключевой ставки, сообщила журналистам в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!".
ТАСС10:20
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И трехлетний прогноз имеет важное значение для того, чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики. Потому что все меры денежно-кредитной политики действуют с определенным лагом.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГазета.Ru 03:21
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