Финансы
Рост кредитных и депозитных ставок уже почти полностью отразил движение в доходностях облигаций федерального займа, которое началось в августе, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
Российская газета02:42
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Общество
Суд вернул иск Золотова к Навальному
Ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному.
Обновлено в 06:57
Спорт
Россиянки выиграли золото по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира
Женская сборная России по биатлону завоевала золото в эстафете 4х6 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
Обновлено в 07:06
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину
Пограничники задержали мужчину, который незаконно проник на борт рейса Москва–Брюссель в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», — сказал Нетаньяху.
Обновлено в 04:47
Политика
Министр обороны Греции ушел в отставку из-за переименования Македонии
Партия «Независимые греки» выходит из состава греческого правительства, заявил лидер этой партии, министр обороны страны Панос Камменос.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех
В Париже увеличилось число жертв взрыва газа, который произошел 12 января в одной из пекарен французской столицы.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Петарда в лицо: пострадавший умер на месте
Житель Рязанской области скончался от ранения, полученного им при запуске петарды, сообщает региональный Следственный комитет.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Политика
Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке
Обновлено в 04:17
Общество
Роспотребнадзор в ходе новогодних проверок изъял более 125 т икры
Сотрудники Роспотребнадзора изъяли за месяц из продажи 125,6 т икры после проверок торговых точек.
Обновлено в 05:58
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
ФК «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с Самедовым
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" подписал контракт с российским полузащитником Александром Самедовым.
Обновлено в 06:14
Политика
Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть Трампа
Американский актер Роберт Де Ниро заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что он никогда не согласился бы играть роль Дональда Трампа, поскольку американский лидер глубоко несимпатичен ему.
Обновлено в 06:40
Футбол
Андрей Ещенко: «Знаю, почему у спартаковцев летели „кресты“»
У "Спартака" – шестые "кресты" за полтора года Получил травму из-за ссылки в дубль – Год назад у вас был сбор здесь же.
Обновлено в 04:00
Спорт
Иванова победила на этапе Кубка мира в Латвии
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
На Украине перевернулся автобус «Киев — Москва»
Обновлено в 05:56
Хоккей
Женская сборная Канады выиграла МЧМ, Россия уступила в матче за бронзу
Обновлено в 05:24
Космос
Специалисты надеются восстановить связь со спутником «Спектр-Р»
Специалисты планируют провести очередные два сеанса связи со «Спектром-Р» 13 января.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Порошенко привез томос в Винницу
Президент Украины Петр Порошенко в составе правительственной делегации привез томос об автокефалии новой украинской церкви в Винницу.
Обновлено в 05:12
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26