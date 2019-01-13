Финансы
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
Российская газета02:42
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с чего всё началось
Рост кредитных и депозитных ставок уже почти полностью отразил движение в доходностях облигаций федерального займа, которое началось в августе, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.Российская газета02:42
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Инвесторы взяли паузу в преддверии сезона отчетностей США
В пятницу, 11 января, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат.
Обновлено вчера в 10:05
Финансы
К 2022 году госдолг Кировской области снизят на 20%
На конец 2017 года госдолг региона составлял 26 млрд 55 млн рублей. За 2018 год удалось снизить объём госдолга на 922 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился
Банк России понизил официальный курс евро на выходные и понедельник на 8,23 копейки, до 77,1282 рубля.
Обновлено 11 января в 04:54
Финансы
Украина выплатит 14,2 млрд долларов госдолга в 2019 году
Как ранее сообщило ФАН, Киев выплатит Международному валютному фонду (МВФ) более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году.
Обновлено 11 января в 13:47
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год увеличился на 7,6%
Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за минувший год вырос на 7,6% — с 3,75 триллиона рублей до 4,036 триллиона рублей.
Обновлено 11 января в 08:00
Финансы
Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне волатильности фондовых рынков
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% в пятницу вечером на фоне негативной динамики мировых фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено 11 января в 13:59
Финансы
Ненадежный актив: Россия выдавила доллар из резервов
Как следует из отчета регулятора, среди валютных активов наиболее высокую доходность за июнь 2017 года — июнь 2018 года обеспечил юань: 3,2 процента годовых.
Обновлено вчера в 00:00
Финансы
Уже в феврале Банк России может повысить ключевую ставку
Если рост превысит 1,5%, то, вероятно, уже в феврале Банк России снова повысит ключевую ставку.
Обновлено 11 января в 02:30
Финансы
Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном ростом
Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.
Обновлено 10 января в 12:10
Финансы
Рынок золота на Московской бирже в 2018 г снизился на 21,2%
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2018 года снизился на 21,22% по сравнению с годом ранее, до 39,5 тонны, по серебру – вырос более чем в 7 раз, до 9,492 тонны против 1,307 тонны, сообщает Московская биржа.
Обновлено 10 января в 10:34
Финансы
Эксперт назвал новую мировую резервную валюту
Китайский юань может вытеснить американский доллар и стать мировой резервной валютой, считает глава Банка Англии Марк Карни.
Обновлено 09 января в 17:39
Финансы
Deutsche Bank обязали проверить всех своих клиентов
Крупнейший банк в Германии Deutsche Bank до июля 2019 года должен проверить порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов.
Обновлено 10 января в 02:15
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено 11 января в 02:57
Финансы
Власти Зимбабве: в этом году возобновим выпуск национальной валюты
Выпуск собственной валюты хотят возобновить к концу этого года власти Зимбабве, заявил министр финансов страны Мтули Нкубе 12 января, сообщает сайт французской ежедневной газеты Le Monde.
Обновлено вчера в 10:46