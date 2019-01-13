Рост кредитных и депозитных ставок уже почти полностью отразил движение в доходностях облигаций федерального займа, которое началось в августе, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

с чего всё началось

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).

ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан

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