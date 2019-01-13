Финансы
Рост кредитных и депозитных ставок уже почти полностью отразил движение в доходностях облигаций федерального займа, которое началось в августе, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
Российская газета02:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия
Умер полицейский, раненный при обстреле автомобиля в Ингушетии
Один из раненных при обстреле машины полицейских в Ингушетии сержант Заурбек Плиев умер в больнице.
Обновлено в 02:48
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
На Украине загорелся нефтехимический завод
На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета
Обновлено в 03:38
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»
Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.
Обновлено в 01:58
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Хоккей
Овечкин порезался, Панарин принес «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»
Александр Овечкин порезал руку, но вернулся на лед и едва не спас "Вашингтон" от проигрыша "Коламбусу", но главным героем вечера стал Артемий Панарин, который забросил победную шайбу в стиле Ови.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
На границе США и Мексики обнаружили 10-метровый туннель
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
Кучеров добился лучшего показателя в НХЛ за 22 года
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Башкирии завели дело после расстрела четырех человек местным жителем
Следственные органы выясняют обстоятельства убийства трех человек в башкирском городе Учалы местным жителем, сообщили в Следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о расстреле четырёх человек в Башкирии
Сотрудники правоохранительных органов Республики Башкортостан проверяют сообщения о расстреле четырёх человек в Учалинском районе региона.
Обновлено в 03:56
Политика
В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Спорт
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет «Победы» вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 01:59
Происшествия
Появилось видео мощного взрыва в клубе в Перу
В Сети появилось видео мощного взрыва в клубе «Лас-Пальмас», расположенном на пляже «Азия» в перуанской провинции Каньете, в результате которого пострадали несколько человек.
Обновлено в 02:31
Футбол
Марадона успешно перенес операцию
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
«С-400» и «Искандер-М» выйдут на парад в Петербурге
27 января 2019 года в Санкт-Петербурге состоится парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:52