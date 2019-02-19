За 2018 год объём хищений с платежных карт граждан РФ вырос на 44%REGNUM 07:05

с чего всё началось

В 2018 году объём несанкционированных транзакций с использованием банковских карт граждан РФ увеличился на 44%. В результате преступных действий мошенникам удалось вывести 1,38 млрд рублей против 961,3 млн рублей в 2017 году.

За 2018 год объём хищений с платежных карт граждан РФ вырос на 44%

Происшествия Полковник Квачков вышел на свободу Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.

Общество Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.

Происшествия В Дербентском районе Дагестана введён режим КТО Режим контртеррористической операции (КТО) введён на территории Дербентского района Дагестана.

Политика Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев предостерег глав регионов от ситуаций, когда тариф в рамках реформы вывоза мусора вырос, а люди изменений не видят.

Политика Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.

Происшествия В Москве подростки напали на лейтенанта полиции, сообщил источник На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.

Политика Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в результате вооружённого конфликта в Донбассе погибли более 2,9 тыс. военнослужащих украинских вооружённых сил.

Политика В Госдуме проверят публикацию о запрете на покупку машины без гаража Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поручил комитетам по информационной политике и безопасности провести расследование в связи с публикацией в СМИ информации, что в нижней палате парламента обсуждается идея запрета на покупку автомобиля без гаража.

Политика Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".

Культура Сын Децла выступил против съемок фильма об отце О своем решении снять документальный фильм о Децле журналист Роман Супер сообщил 18 февраля, начав кампанию по сбору средств.

Общество Познер извинился за шутку о китайцах Телеведущий Владимир Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу назвал «очень неудачной шуткой» свое высказывание в адрес китайцев, передает «РИА Новости».

Общество В России предложили закрывать супермаркеты по выходным В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.

Транспорт Минтранс разрешил пользоваться электронным посадочным талоном Перевозчик обязан сообщать пассажирам о возможности использования электронного талона, в том числе на своем сайте.

Армия и оружие Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.

Футбол Замглавреда «Эха Москвы» Бунтман извинился перед болельщиками «Зенита» Заместитель главного редактора Эха Москвы извинился в эфире перед болельщиками Зенита за критику и отказался вести радиопередачу.

Армия и оружие Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео Индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих в феврале на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin LGB (Laser Guided Bomb).

Политика В Минэкономразвития оценили ущерб от ограничительных мер Как указывается в представленной Минэкономразвития статистике, на конец 2018 года 62 страны ввели против России 159 ограничительных мер, что привело к нанесению предполагаемого ущерба в размере $6,3 млрд.

Происшествия В администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски Следователи СК проводят обыски в администрации Щелковского района Московской области.

Политика Почему в Испании делают героев из пособников Гитлера Испания не входила в число союзников Гитлера, однако перед тем как тысячи добровольцев отправились на Восточный фронт, они принесли присягу «в абсолютной верности главе немецкой армии Адольфу Гитлеру в борьбе против коммунизма».

Общество Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников Госдума приняла в окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников.

Политика Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.

Политика Польша строит канал через Балтийскую косу в обход России По задумке польских властей, канал позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг в обход территориальных вод РФ, тогда как сейчас они вынуждены проходить через российский Балтийск, где находится главная база Балтфлота.

Экономика ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.