Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 летГазета.Ru вчера в 23:01
Отмечается, что понижение юаня продолжается уже седьмой день подряд. Оно составило 7,0136 юаня за доллар. Как подчеркивается, в четверг, 8 августа, курс юаня преодолел психологически важную отметку в 7,0 юаня за единицу американского валюты.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
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