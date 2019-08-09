Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 летГазета.Ru вчера в 23:01
Отмечается, что понижение юаня продолжается уже седьмой день подряд. Оно составило 7,0136 юаня за доллар. Как подчеркивается, в четверг, 8 августа, курс юаня преодолел психологически важную отметку в 7,0 юаня за единицу американского валюты.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика
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Обновлено в 17:06
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Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
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