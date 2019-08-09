Финансы

ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 летГазета.Ru вчера в 23:01

Отмечается, что понижение юаня продолжается уже седьмой день подряд. Оно составило 7,0136 юаня за доллар. Как подчеркивается, в четверг, 8 августа, курс юаня преодолел психологически важную отметку в 7,0 юаня за единицу американского валюты.
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