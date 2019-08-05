Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса валютной пары с 3 декабря прошлого года.

ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Политика Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Экономика «Известия»: в России появятся офисные медпункты По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).

Общество Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян Работать, не нервничая, удается только 7 процентам россиян, остальные испытывают различные стрессы, сообщает портал Superjob.ru.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Экономика Гендиректор банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.

Экономика Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Общество Более 60% россиян ездят летом на дачу, показал опрос Большинство россиян (62%) выезжают на дачу в летний сезон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Общество В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу Две спортсменки 33 и 27 лет утонули во время шторма в Севастополе.

Происшествия В Екатеринбурге ограбили «Почту России» В Екатеринбурге совершили налёт на отделение «Почты России» на юге города.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Спорт Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу Евгений Трефилов покинул пост наставника женской сборной России по гандболу и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Армия и оружие В РФ призвали США отказаться от размещения новых наземных ракет В связи с выходом США из ДРСМД и прекращения действия договора в Кремле призвали Белый дом отказаться от размещения вновь создаваемых ими наземных ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в пятницу МИД РФ.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Футбол Игорь Акинфеев — интервью о ЦСКА и учебнике, который он редактировал В интервью «Чемпионату» Игорь Акинфеев объясняет, почему теперь меньше злится из-за поражений, вспоминает, как ругался и мирился с братьями Березуцкими, доказывает, что играть против Бэйла и Модрича интересней, чем вместе с ними, и рассказывает о неожиданных историях, которыми пополнилась его биография.

Здоровье Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).