Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Происшествия Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.

Происшествия В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Происшествия В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Происшествия Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.

Политика Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.

Политика В Испании разгорелся спор из-за гаспачо Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Экономика ABBYY приобрела компанию TimelinePI Компания ABBYY, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, приобрела компанию TimelinePI – разработчика Process Intelligence платформы для комплексного анализа бизнес-процессов.

Армия и оружие Генсек НАТО назвал причины расширения альянса Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.

Политика Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

Здоровье Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии Врачи полагают, что каждый лишний килограмм повышает риск развития гипертонии.

Происшествия В результате ДТП в Казани пострадали 8 человек Сегодня в казанском поселке Царицыно произошло ДТП, в результате которого восемь человек получили различные травмы, передает Татар-информ.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.

Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус из Германии Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.

Экономика Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.

Наука 112-летняя рыба побила рекорд долголетия В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Общество Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.

Армия и оружие Тульские новобранцы научной роты в Анапе принесли присягу Торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты, в числе которых новобранцы из Тулы, состоялась в Анапе на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».