Финансы

Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсомРИА Новости 08:43

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
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Взгляд.рувчера в 23:22

Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом

ПРАЙМ08:42
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В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
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