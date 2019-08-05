Финансы
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсомРИА Новости 08:43
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском
Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Футбол
Фернандес: «Я сыграл не по-бразильски, а по-русски»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против "Рубина" (1:0).
Обновлено в 09:05
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
Обновлено в 05:31
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа
Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД
Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
Обновлено в 09:00
Политика
В Испании разгорелся спор из-за гаспачо
Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Экономика
ABBYY приобрела компанию TimelinePI
Компания ABBYY, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, приобрела компанию TimelinePI – разработчика Process Intelligence платформы для комплексного анализа бизнес-процессов.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Политика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Здоровье
Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии
Врачи полагают, что каждый лишний килограмм повышает риск развития гипертонии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В результате ДТП в Казани пострадали 8 человек
Сегодня в казанском поселке Царицыно произошло ДТП, в результате которого восемь человек получили различные травмы, передает Татар-информ.
Обновлено в 08:11
Футбол
Вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Головина
Вице-президент «Монако» Олег Петров считает, заявил, что клуб не планирует продажу российского полузащитника Александра Головина.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Наука
112-летняя рыба побила рекорд долголетия
В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.
Обновлено в 01:36
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Здоровье
В Перми к 2020 году откроют три новые поликлиники
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Тульские новобранцы научной роты в Анапе принесли присягу
Торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты, в числе которых новобранцы из Тулы, состоялась в Анапе на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56