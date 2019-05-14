ЦБ Китая понизил курс юаня по отношению к долларуИзвестия вчера в 23:37

Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6% — на уровне 6,8365 за доллар. Об этом сообщает во вторник, 14 мая, ТАСС со ссылкой на регулятора.

ЦБ Китая понизил курс юаня по отношению к доллару

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