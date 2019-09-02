Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 13 марта 2008 года.

ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума за с марта 2008 года

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