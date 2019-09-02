Финансы
ТАССЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума за с марта 2008 года
Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 13 марта 2008 года.
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Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета вчера в 14:13
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс вчера в 12:39
Энергетика
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.
Российская газета вчера в 20:32
Политика
Президент Польши «выставит счет» Германии за Вторую мировую войну
URA.Ru вчера в 20:25
Хоккей
Барбашев заключил новый контракт с «Сент-Луисом»
Российский форвард Иван Барбашев подписал новое соглашение с клубом НХЛ "Сент-Луис", сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 00:35
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» угрожает Европе
Свободная Пресса 31 августа в 10:40
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК вчера в 16:24
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Выпускники вузов не заинтересованы в работе по специальности
Среди опрошенных молодых людей с высшим образованием 54 % пыталось работать по специальности, в основном это выпускники областей транспорта и производства, но в последствии они уходили из данной сферы.
ФедералПресс 00:45
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют 5 сентября
ТАСС 31 августа в 17:25
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru вчера в 15:26
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество
Жертвами травли становились около 12% школьников Москвы
Около 12% московских и подмосковных старшеклассников становились жертвами травли в школе, ещё 70% были свидетелями буллинга.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 31 августа в 06:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Общество
В России увеличится продолжительность жизни до 80 лет
Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.
Экспресс газета вчера в 03:59
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС 31 августа в 15:49
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35