Финансы

ТАССТАССЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года

Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 13 марта 2008 года.
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