Финансы
ТАССЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года
Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 13 марта 2008 года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Получение партией власти в среднем 40% голосов по спискам сочтут в Кремле в целом успешным результатом, более низкие результаты посчитают неудовлетворительными, поясняет один из источников РБК.
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В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
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В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru 08:51
Футбол
Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»
Бомбардир.ру 07:51
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Гаджеты
В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25
Политика
Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний
Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.
Новостной фронт 08:10
Политика
Лавров указал на откровенные попытки Вашингтона спровоцировать Тегеран
Соединенные Штаты вместе со своими региональными партнерами продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран.
ТАСС 08:13
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Происшествия
В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери
Российская газета 05:54
Авто
В Госдуме предлагают отменить транспортный налог
Речь идет о транспортном налоге: Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, считает целесообразной его отмену.
Deita.ru 07:31
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Общество
Ученые рассказали, почему спорить с женщинами бесполезно
Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, в связи с чем спорить с ними зачастую бесполезно.
Мойка78 вчера в 05:54
Политика
В Польше обвинили Москву в отсутствии репараций от Германии
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 07:21
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Наука
Гормональная терапия при менопаузе увеличивает риск рака груди
Практически все типы гормональной терапии, используемой при менопаузе, связаны с повышенным риском развития рака груди.
Planet Today 07:56
Происшествия
В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты
Российская газета 08:18
Шоу-бизнес
Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна.
Дни.ру 05:37
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
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Политика
Москалькова выступила против блокировки Telegram
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает важным продолжение работы мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.
News.ru 07:45
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM 31 августа в 05:14