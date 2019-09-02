Финансы
ТАССЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года
Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 13 марта 2008 года.
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Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Экономика
Россияне задолжали банкам более 759 миллиардов рублей
«На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 миллионов ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается», – заявил президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.
ФедералПресс 02:06
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Авто
5 спорткаров, которые превратились в диких покорителей бездорожья
Спорткар переобули в злые внедорожные шины, сварили новый выхлоп, как следует защитили днище, водрузили на крышу светодиодную люстру и присобачили лебёдку.
Журнал Авто.ру 02:19
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 31 августа в 20:36
Футбол
Вячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените»
Все про Спорт ру вчера в 23:41
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Авто
Особые издания BMW i3 и i8 увенчают карьеру моделей
Компания BMW объявила о выходе лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, глобальный тираж которых составит 900 и 200 экземпляров соответственно («ай-восьмой» будет выпущен в кузовах купе и родстер, 200 — их сумма).
Драйв 03:56
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК вчера в 07:13
Авто
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 марок
Во второй половине августа 2019 года цены на новые автомобили в России изменились у четырех автопроизводителей.
Автоновости дня 04:07
Общество
Более половины родителей удовлетворены качеством подготовки в школе
Более половины опрошенных родителей детей школьного возраста (52%) полностью удовлетворены качеством подготовки в школе, отчасти удовлетворены, отчасти нет — 32%, не удовлетворены — 15%.
REGNUM 04:43
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Футбол
Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс вчера в 12:31
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56