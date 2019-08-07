Финансы

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 годаВести.Финанс вчера в 00:58

Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1. Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.
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