Народный банк Китая (Центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года

Политика Американский сенатор заявил об отказе в российской визе Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Футбол Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В России решили судиться с Boeing Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.

Здоровье На МАКС-2019 будут дежурить два десятка медицинских бригад Медицинское сопровождение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском обеспечат более 20 бригад обеспечат.

Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Происшествия В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.

Политика Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Космос «Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Технологии Крупные аэропорты России тестируют систему распознавания лиц Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России.

Наука Фейковые новости рождают фейковую память Оказалось, что около половины прочитавших фейковые новости смогли хотя бы про одну из них «вспомнить», что они и прежде слышали что-то похожее, а многие даже украсили новостное враньё богатыми подробностями, о которых они опять же якобы узнали раньше.

Происшествия На «Планерной» на рельсы упал человек В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны» Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.

Общество На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.