Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаняКоммерсантъ вчера в 13:47
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
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Центральный банк Китая перестал препятствовать ослаблению национальной валюты
Национальная служба новостейвчера в 16:11
Китай не будет использовать юань в качестве инструмента для борьбы с торговыми спорами -- глава ЦБ
Financial Oneвчера в 08:26
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Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
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Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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«Ахмат» вырвал победу у «Оренбурга» в четвертом туре РПЛ
"Ахмат" сумел довести матч до победы, набрал шесть очков и переместился на девятое место в турнирной таблице.
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Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
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Обновлено вчера в 23:36
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Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
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Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
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Обновлено вчера в 19:41
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Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
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Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
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Белорусы ополчились на союзный договор
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