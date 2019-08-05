Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» КитаяВедомости 09:28
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Депздрав рассказал о пользе кошачьего мурлыканья
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Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
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Клопп пригласил сёрфера, чтобы помочь игрокам в борьбе со стрессом
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Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
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Авто
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Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
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Политика
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Московский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
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Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
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Культура
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