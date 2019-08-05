Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаняКоммерсантъ 13:47
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
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Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Футбол
Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»
Обновлено в 12:44
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Трамп осудил расизм и принес соболезнование народу Мексики
Напомнив, что стрелявший в Эль-Пасо опубликовал в Сети манифест, "наполненный ненавистью на почве расизма", Трамп заявил, что в США нет места ненависти, расизму и идее о превосходстве белой расы.
Обновлено в 15:46
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:54
Экономика
В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год
В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено в 16:49
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Наука
Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 12:10
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Политика
В Грузии сократилось число российских туристов
В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом).
Обновлено в 06:01
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Футбол
Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в турне по США
Сроки восстановления пока не называются, но уже известно, что Месси не поедет с каталонцами в турне по США.
Обновлено в 06:40
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Культура
В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:03
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03