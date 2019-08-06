Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаняКоммерсантъ вчера в 13:47
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
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Центральный банк Китая перестал препятствовать ослаблению национальной валюты
Национальная служба новостейвчера в 16:11
Китай не будет использовать юань в качестве инструмента для борьбы с торговыми спорами -- глава ЦБ
Financial Oneвчера в 08:26
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
В Ленинградской области похитили директора детсада
Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Политика
Косачев осудил указ США о блокировке активов властей Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
Обновлено в 03:11
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 16:49
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Беглов пообещал избавить Петербург от неприятного запаха
Обновлено в 06:11
Экономика
Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии
Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Игры
Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Технологии
Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что дает ему возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство РФ, говорится в сообщении Координационном центре доменов.
Обновлено в 03:38
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье
В Улан-Удэ открылась современная онкологическая поликлиника
Новая онкологическая поликлиника открылась накануне, 5 августа в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Космос
В Самаре студенты из Мексики и Китая запустят ракету
Иностранные студенты в Самаре запустят учебные ракеты.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Неизвестные облили кислотой девушку в центре Москвы
Как сообщает РЕН ТВ, несколько человек напали на прохожую, избили её, а затем облили неизвестной жидкостью.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Космос
Снаряды из темной материи могут разорвать человека на куски
Разумеется, в будущем, если темная материя будет выделена и поставлена на службу человека, на ее основе можно будет изготовить эффективное и страшное оружие.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии
Как сказал американский министр обороны время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, потому что «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядам Сирийских демократических сил (SDF).
Обновлено в 06:04
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35