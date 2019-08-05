Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаняКоммерсантъ вчера в 13:47
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
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Китай ответил на санкции США понижением юаня до многолетних минимумов
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